В первом квартале расходы выполнены на 91,7%: такой уровень наибольший за последние 4 года

Расходы бюджета за 1 квартал профинансированы на 91,7%, или на 254 миллиардов, такой уровень финансирования за январь-март является самым большим за последние 4 года в процентном измерении.

Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики в своем telegram.

Недофинансировано расходов за первый квартал на 23 млрд грн, аналитики объясняют это несколькими причинами: до сих пор не приняты 69 паспортов бюджетных программ и несколько порядков использования средств, поэтому расходы по этим программам не могли начаться.

Напоминаем:

С начала года госбюджет по общему и специальному фондам перевыполнен на 5,7% с показателем в 251,5 млрд грн, однако расходы за первый квартал недовыполнили на 8,3%.