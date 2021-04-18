В Twitter произошел сбой
Воскресенье, 18 апреля 2021, 12:39
В соцсети Twitter произошел сбой, который повлиял на доступ к платформе.
Об этом сообщается на официальной странице Twitter.
По данным сервиса DownDetector, который отслеживает сбои на сайтах, о проблемах с Twitter сообщили порядка 40 тысяч пользователей. Неполадки были зафиксированы в США и Европе.
"Твиты могут не загружаться для некоторых из вас. Мы работаем над устранением проблемы, и вы скоро вернетесь к графику", – заявили в Twitter.
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