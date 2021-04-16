Бизнес впервые с 2020 года улучшил оценку экономического роста - опрос НБУ

Оценки бизнеса относительно экономического роста улучшились впервые с I квартала 2020 года - индекс деловых ожиданий НБУ вернулся к положительному значению 108,4%.

Об этом об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей компаний НБУ в I квартале 2021 года.

"Улучшение индекса произошло преимущественно за счет высоких оценок общих объемов реализации продукции собственного производства, финансово-экономического состояния предприятий, инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь, а также инвестиционных расходов на строительство", - пояснили в Нацбанке.

Сейчас бизнес ожидает рост объемов производства в течение следующих 12 месяцев - баланс ответов вырос до 5.6% против -24.4% в IV квартале 2020 года.

Также ожидается ниже инфляция: в I квартале ожидаемая годовая инфляция составила 7.7% по сравнению с 7.9% в предыдущем квартале. Среднее значение обменного курса, который респонденты ожидают через 12 месяцев, составляет 29.15 грн / долл (в предыдущем квартале - 29.68 грн / долл).

Отмечается, что существенно улучшились оценки предприятий по изменению собственного финансового состояния в следующие 12 месяцев: баланс ответов - 12.7% (в IV квартал 2020 - 1.3%). Самые высокие ожидания - у предприятий сельского хозяйства (25.5%).

Бизнес ожидает увеличения объемов реализации продукции, в том числе и на внешнем рынке. Оптимистичные настроения преобладают во всех секторах экономики, кроме энерго- и водоснабжения. Баланс ответов - 18.0% против 7.1% в IV квартал 2020 года. Улучшились ожидания предприятий по инвестиционных расходах на машины, оборудование и инвентарь до 11.7% (против 3.8% в IV квартале), на стройработы - до 1.4%. Кроме того, ожидается рост объемов иностранных инвестиций предприятиями, которые их привлекают: баланс ответов вырос до 10.4% с 7.0% в IV квартал 2020 года.

Бизнес смягчил свои ожидания по уменьшению общего количества работников на своих предприятиях: баланс ответов составил "минус" 1.9% (в предыдущем квартале - "минус" 9.9%). 62.9% планируют повышать зарплаты своим работникам в течение следующих 12 месяцев.

Выросла доля компаний, которые планируют брать кредиты за рубежом, - до 8.7% с 6.9%. Главными препятствиями для привлечения новых кредитов респонденты назвали высокие ставки (55.9% опрошенных) и чрезмерные требования к залогу (40.9%).

Экономическая правда