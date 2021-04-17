Шевченко: ничего не угрожает независимости НБУ

Глава Национального банка Кирилл Шевченко заявил, что НБУ проводит независимую от правительства политику и твердо придерживается собственных определенных показателей.

Об этом он заявил в интервью GlobalCapital.

По его словам, в НБУ испытывают ожидания от правительства, когда речь идет об инфляции, и отметил, что в НБУ придерживаются собственной позиции по отношению плавающего обменного курса и жестких инфляционных целей.

"Политическое давление на центральные банки, вероятно, существует везде, но в конце концов направление движения ключевой ставки - решение Нацбанка. Ничего не угрожает независимости НБУ ", - сказал Шевченко.

Читайте также: Карточный дом на Институтской: что происходит в НБУ и причем здесь дело Приватбанка