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Шевченко: ничего не угрожает независимости НБУ

Суббота, 17 апреля 2021, 12:39
 

Глава Национального банка Кирилл Шевченко заявил, что НБУ проводит независимую от правительства политику и твердо придерживается собственных определенных показателей.

Об этом он заявил в интервью GlobalCapital.

По его словам, в НБУ испытывают ожидания от правительства, когда речь идет об инфляции, и отметил, что в НБУ придерживаются собственной позиции по отношению плавающего обменного курса и жестких инфляционных целей.

"Политическое давление на центральные банки, вероятно, существует везде, но в конце концов направление движения ключевой ставки - решение Нацбанка. Ничего не угрожает независимости НБУ ", - сказал Шевченко.

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НБУ

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