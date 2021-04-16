Регулятор вторую неделю подряд удерживается от интервенций на межбанке
Нацбанк на этой неделе (12 - 16 апреля) не покупал и не продавал валюту на межбанке.
Об этом свидетельствуют данные регулятора.
На прошлой неделе (5 - 9 апреля) операций по покупке или продаже валюты НБУ также не совершал.
Всего с начала года Нацбанк купил на межбанке 290,5 млн долл, продал - 70 млн долл.
В прошлом году НБУ выкупил на рынке 4,93 млрд долл, продал 3,89 млрд долл.
Напоминаем:
Нацбанк на этой неделе (5-9 апреля) не покупал и не продавал валюту на межбанке.
Регулятор в течение недели 29 марта - 2 апреля продал на межбанковском валютном рынке 50 млн долларов.
Нацбанк на этой неделе (22-26 марта) не покупал и не продавал валюту на межбанке.
15-19 марта регулятор на межбанке выкупил 30,5 млн долларов, в то же время операций по продаже не совершал.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua