Правительство стало ближе к соглашению о концессии в порту "Черноморск"
Завершились работы над предварительным технико-экономическим обоснованием (пре-ТЭО) по проекту концессии двух терминалов и паромного комплекса в порту "Черноморск", Мининфраструктуры готовится к заключению договора для подготовки ТЭО.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Следующим шагом является подготовка концептуальной записки проекта. По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, это может занять около месяца. Чиновник надеется, что записка будет финализирована в течение апреля.
"Мининфраструктуры совместно с Администрацией морских портов Украины готовится к заключению трехстороннего договора с международной финансовой организацией для подготовки ТЭО и проекта конкурсной документации. Также ЕБРР и IFC согласились в ближайшее время начать процедуру отбора советников для разработки ТЭО и конкурсной документации по обоим концессионным проектам", - добавил он.
Проекты концессии первого и контейнерного терминалов, а также паромного комплекса порта входят в перечень приоритетных инвестиционных проектов до 2023 года. Отмечается, что после анализа и утверждения концептуальной записки Мининфраструктуры принимать решение о целесообразности подготовки ТЭО с последующим подписанием трехстороннего соглашения с МФО.
Предполагается, что в результате успешного осуществления обоих концессионных проектов в порту Черноморск будет привлечено около 150 млн долларов инвестиций.
Напоминаем:
20 августа было объявлено старт концессионного проекта в порту Черноморская.
Возможностью взять в концессию ГП "Морской торговый порт Черноморск" интересуются потенциальные инвесторы из Азербайджана, Грузии, Турции, Болгарии и Норвегии.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua