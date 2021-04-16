Правительство стало ближе к соглашению о концессии в порту "Черноморск"

Завершились работы над предварительным технико-экономическим обоснованием (пре-ТЭО) по проекту концессии двух терминалов и паромного комплекса в порту "Черноморск", Мининфраструктуры готовится к заключению договора для подготовки ТЭО.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следующим шагом является подготовка концептуальной записки проекта. По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, это может занять около месяца. Чиновник надеется, что записка будет финализирована в течение апреля.

"Мининфраструктуры совместно с Администрацией морских портов Украины готовится к заключению трехстороннего договора с международной финансовой организацией для подготовки ТЭО и проекта конкурсной документации. Также ЕБРР и IFC согласились в ближайшее время начать процедуру отбора советников для разработки ТЭО и конкурсной документации по обоим концессионным проектам", - добавил он.

Проекты концессии первого и контейнерного терминалов, а также паромного комплекса порта входят в перечень приоритетных инвестиционных проектов до 2023 года. Отмечается, что после анализа и утверждения концептуальной записки Мининфраструктуры принимать решение о целесообразности подготовки ТЭО с последующим подписанием трехстороннего соглашения с МФО.

Предполагается, что в результате успешного осуществления обоих концессионных проектов в порту Черноморск будет привлечено около 150 млн долларов инвестиций.

Напоминаем:

20 августа было объявлено старт концессионного проекта в порту Черноморская.

Возможностью взять в концессию ГП "Морской торговый порт Черноморск" интересуются потенциальные инвесторы из Азербайджана, Грузии, Турции, Болгарии и Норвегии.

Экономическая правда