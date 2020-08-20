Криклій розповів, хто цікавиться можливістю концесії порту Чорноморська

Можливістю взяти у концесію ДП "Морський торговельний порт Чорноморськ" цікавляться потенційні інвестори з Азербайджану, Грузії, Туреччини, Болгарії і Норвегії.

Про це під час брифінгу, відповідаючи на питання ЦТС, заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Інтерес досить живий, активний - від інвесторів з Грузії, Азербайджану, Туреччини, Болгарії і навіть Норвегії", - розповів міністр.

"До кінця року плануємо завершити ТЕО. За наступний рік ми проведемо тендер", - додав він.

За його словами, оскільки замовником підготовки техніко-економічного обґрунтування передачі об'єкта в концесію є Адміністрація морпортів України, то і оплачувати підготовку документа буде саме це відомство. Але в подальшому ці кошти повинні будуть компенсуватися інвестором, який буде визначений як концесіонер.

Нагадаємо:

20 серпня в концесію на 35 років передали другий морський порт в Україні - спеціалізований порт "Ольвія" в Миколаєві.

20 серпня оголошено старт концесійного проєкту в порту Чорноморська.

За словами Криклія, вже розпочато конкурс на відбір консультантів для підготовки ТЕО та тендерної документації.