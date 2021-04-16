Google профинансирует закупку 250 тысяч вакцин для развивающихся стран
Компания Google объявила, что профинансирует закупку 250 тыс вакцин от коронавируса в странах с низким и средним уровнем доходов.
Об этом сообщается в блоге компании.
Отмечается, что средства будут направлены альянсу GAVI - партнерству частных и правительственных организаций, которое стремится увеличить доступность вакцин в бедных странах.
Помимо этого, Google дополнительно выделит 250 млн долл в виде бесплатной рекламы, чтобы распространять точную информацию о вакцинах.
"Компания предоставит такую возможность правительствам, сообществам и организациям, в том числе ВОЗ. Всего на эти цели Google уже выделил 800 млн долларов", - говорится в сообщении.
Напомним:
В Международном валютном фонде считают, что большие расходы на вакцинацию населения является самым быстрым путем к восстановлению государственных финансов при увеличении мирового долга в 2021 году.
Экономическая правда
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