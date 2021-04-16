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Google профинансирует закупку 250 тысяч вакцин для развивающихся стран

Пятница, 16 апреля 2021, 12:55
 

Компания Google объявила, что профинансирует закупку 250 тыс вакцин от коронавируса в странах с низким и средним уровнем доходов.

Об этом сообщается в блоге компании.

Отмечается, что средства будут направлены альянсу GAVI - партнерству частных и правительственных организаций, которое стремится увеличить доступность вакцин в бедных странах.

Помимо этого, Google дополнительно выделит 250 млн долл в виде бесплатной рекламы, чтобы распространять точную информацию о вакцинах.

"Компания предоставит такую ​​возможность правительствам, сообществам и организациям, в том числе ВОЗ. Всего на эти цели Google уже выделил 800 млн долларов", - говорится в сообщении.

Напомним:

В Международном валютном фонде считают, что большие расходы на вакцинацию населения является самым быстрым путем к восстановлению государственных финансов при увеличении мирового долга в 2021 году.

Экономическая правда

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Google вакцина коронавирус

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