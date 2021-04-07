МВФ: Найшвидший спосіб відновити економіку – витратитись на вакцини

У Міжнародному валютному фонді вважають, що більші витрати на вакцинацію населення є найшвидшим шляхом до відновлення державних фінансів попри збільшення світового боргу у 2021 році.

Про це повідомляє Reuters.

У разі, якщо вірус невдовзі стане контрольованим завдяки масовій вакцинації, до 2025 року додаткові податкові надходження розвинутих економік сягнуть трильйона доларів, пояснюють у Фонді.

Згідно такого сценарію до 2025 року світовий ВВП також збільшиться на 9 трильйонів доларів, адже бізнес матиме змогу відновити роботу раніше. "Таким чином, вакцинація окупиться "з лишком", - коментують у МВФ.

Наразі Фонд та Світовий банк закликають уряди продовжувати фіскальну підтримку бізнесу та населення допоки пандемію повноцінно не візьмуть під контроль.

За оцінками МВФ, країни на програми підтримки витратили близько 16 трильйонів доларів від початку пандемії. З них 10 трильйонів – додаткові видатки та втрачені прибутки, ще 6 трильйонів – урядові позики та вливання капіталу для бізнесу.

Середній дефіцит бюджету у країнах з розвиненою економікою сягнув 11,7% ВВП минулоріч. Для порівняння, у 2019 році частка становила 2,9%. У 2021 році прогнози МВФ передбачають частку 10,4%.

Для країн з економікою, що розвивається, цьогоріч Фонд також прогнозує зменшення дефіциту на рівні 7,7%. До 4,9% – для країн з низьким рівнем доходу.

Економічна правда