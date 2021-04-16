За 2020 год Продовольственно-зерновая корпорация получила 5,8 миллиардов убытка

Акционерное общество "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" по итогам 2020 получило чистый убыток на сумму 5,8 млрд грн.

Об этом свидетельствует сводный отчет о выполнении показателей годового финансового плана компании, сообщает проект Марлин.

"По результатам 2019 года Государственная продовольственная корпорация получила чистый убыток на сумму 1,54 млрд грн, а в 2018 году сумма убытка составила 1,49 млрд грн.

Общая сумма задолженности Государственной продовольственной корпорации перед различными партнерами составляет 29,7 млрд грн", - говорится в сообщении.

Чистый доход от реализации продукции составляет 7,1 млрд грн, что вдвое меньше, чем в 2019 году.

"На дополнительный запрос Марлин ответили, что уменьшение показателей было обусловлено снижением объемов реализации товаров по коммерческой деятельности корпорации относительно плановых показателей.

В 2020 году среднее количество работников Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины составило 4413, тогда как в прошлом году в корпорации работало 4541 человек - на 128 больше. Согласно пояснительной записке, уменьшение количества работающих было обусловлено проведением оптимизации работников", - добавляет Марлин.

С ноября 2020 года на ГПЗКУ назначен и.о. председателя правления - Андрей Власенко. До этого он возглавлял другое государственное предприятие "Укрликтравы".

"По данным Слидство.Инфо, на сайте Минэкономики было уведомление об увольнении Андрея Власенко с должности руководителя "Укрликтравы" за "ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей". Под его руководством долг предприятия достиг более чем 12 млн гривен и все счета "Укрликтрав" были заблокированы", - добавляет издание.

Государственная продовольственно-зерновая корпорация - национальный оператор зернового рынка Украины, предоставляющая услуги в сфере хранения, переработки, перевалки и экспорта зерновых. Корпорация позиционирует себя на рынке как самая мощная государственная вертикально-интегрированная компания в аграрном секторе экономики страны.

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Экономическая правда