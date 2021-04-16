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Украинская энергосистема стала ближе к интеграции с европейской - Рада приняла закон

Пятница, 16 апреля 2021, 09:22
 

На внеочередном заседании 15 апреля Верховная Рада поддержала в целом закон, которым оператор "Укрэнерго" может получить необходимую для интеграции Украины в евроэнергосеть сертификацию, а также запрещается импорт электроэнергии из РФ и Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго" и председатель комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

Документ поддержали 296 депутатов.

Так, Укрэнерго получила возможность подать в НКРЕКП документы для сертификации как оператора системы передачи (ОСП) европейского образца по модели ISO (Independent System Operator). Она является обязательным условием интеграции объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины к сети континентальной Европы ENTSO-E.

В компании отметили, что ко второму чтению в законопроект №3364-1 (д) создали возможности внедрения совместных аукционов на распределения пропускной способности межгосударственных связей. Это значительно упростит экспорт / импорт электроэнергии в / из Европы, пояснили в Укрэнерго, и создаст конкурентные условия между производителями и импортерами электроэнергии. Как следствие - образование справедливой рыночной цены на нее.

Кроме того, этот закон вводит ограничения / запрет импорта электроэнергии из РФ и Республики Беларусь, отметил глава профильного комитета Андрей Герус. Как он объяснил, это связано с окончанием отопительного сезона и ростом запасов угля на складах ТЭС.

Также закон вводит обязанность генерирующих компаний, которые находятся в коммунальной собственности, продавать электроэнергию исключительно через конкурентные аукционы.

Напоминаем:

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 3364-1-д, который позволяет сертифицировать НЭК "Укрэнерго" как оператора системы передачи (ОСП) европейского образца по модели ISO (independent system operator).

Экономическая правда

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Укрэнерго электроэнергия ЕС

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