Рада приняла за основу законпроект о сертификации "Укрэнерго"

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 3364-1-д, который позволяет сертифицировать НЭК "Укрэнерго" как оператора системы передачи (ОСП) европейского образца по модели ISO (independent system operator).

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"Это еще один шаг, который приближает Украину к интеграции объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины к сети континентальной Европы ENTSO-E.

Укрэнерго приветствует это решение и выражает благодарность за плодотворное сотрудничество Комитету Рады по вопросам энергетики и ЖКХ, а также всем народным депутатам - представителям фракций и парламентских групп, которые поддержали эту законодательную инициативу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сертификация ОСП - подтверждение его деятельности по европейским стандартам и является одной из основных предпосылок для перехода на синхронную работу украинской энергосистемы с европейской.

В "Укрэнерго" объяснили, что действующий ЗУ "О рынке электрической энергии" предусматривает сертификацию оператора системы передачи только по модели OU (ownership unbundling), согласно которой магистральные сети должны находиться в его собственности.

"Однако, в Украине сеть электропередачи находится в государственной собственности и не может принадлежать юридическому лицу, даже если и на 100% принадлежит государству, как НЭК "Укрэнерго". Изменения, которые вносятся законопроектом 3364-1-р, дадут возможность сертифицировать Укрэнерго за моделью ISO, и оставить право собственности на сеть с государством и при этом быть системным оператором европейского образца", - добавили в НЭК.

Сообщается, что после принятия законопроекта в целом "Укрэнерго" получит возможность подать в НКРЭКУ необходимый пакет документов для сертификации компании в качестве независимого оператора системы передачи, согласно ЗУ "О рынке электрической энергии" и директивы ЕС 2009/72, имплементация которой входит в международные обязательства Украины.

Экономическая правда