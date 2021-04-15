Курс гривни к доллару и евро укрепился
Четверг, 15 апреля 2021, 19:20
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 16 апреля на уровне 27,96 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,46 грн (на 15 апреля – 33,48 гривни).
Напоминаем:
15 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,89 - 27,91 гривни.
15 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,98 - 28,00 гривни.
Экономическая правда
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