Курс гривни к доллару и евро укрепился

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 16 апреля на уровне 27,96 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,46 грн (на 15 апреля – 33,48 гривни).

Напоминаем:

15 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,89 - 27,91 гривни.

15 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,98 - 28,00 гривни.

Экономическая правда