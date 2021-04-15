Гривня ослабла на закрытии межбанка

15 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,98 - 28,00 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,98 - 28,00 гривни;

Евро - 33,50 - 33,52 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,82 - 28,01 гривни. Евро покупают по 33,16 гривни, продают по 33,53 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,89 - 27,97 гривни, евро - 33,27 - 33,41 гривни.

Напоминаем:

15 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,89 - 27,91 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 15 апреля на уровне 27,98 гривни.

14 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,89 - 27,91 гривни.

Экономическая правда