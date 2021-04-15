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УЗ вернула полную рабочую неделю для всех железнодорожников

Четверг, 15 апреля 2021, 10:50
 

"Укрзализныця" с 15 апреля возобновила 5-дневную рабочую неделю для всех железнодорожников.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"А с 1 апреля Укрзализныця осуществляет все социальные выплаты, предусмотренные отраслевым соглашением и коллективным договором", - говорится в сообщении.

"Нам постепенно удается стабилизировать работу компании. В частности, улучшено ряд показателей грузовой работы, благодаря чему в апреле мы наблюдаем рост нагрузки, а вместе с тем - финансовых поступлений.

Это дало нам возможность, как и обещали, возобновить все социальные выплаты, которые были приостановлены в связи с кризисом, вызванным COVID-19, и вернуть полную рабочую неделю для всех железнодорожников", - заявил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.

По его словам, с апреля увеличен размер суточных для работников компании с 200 грн до 250 грн.

Напоминаем:

Сообщалось, что "Укрзализныця" с 15 апреля возобновляет пятидневную рабочую неделю для всех железнодорожников, а с июня инициирует повышение зарплат на 8%.

"Укрзализныця" с 1 июля 2020 года ввела режим четырехдневной рабочей недели из-за продолжения карантина.

Экономическая правда

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Укрзализныця

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