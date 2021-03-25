"Укрзализныця" с 15 апреля возобновляет пятидневную рабочую неделю для всех железнодорожников, а с июня инициирует повышение зарплат на 8%.

Об этом сообщил в Facebook и.о. председателя правления УЗ Иван Юрик.

По его словам, с 1 апреля компания начнет выплачивать все отсроченные социальные выплаты, предусмотренные отраслевым соглашением и коллективным договором.

Кроме этого, с 1 апреля размер суточных расходов в пределах Украины увеличивается на 25%.

Сейчас продолжается открытый и конструктивный диалог с профсоюзами, есть ряд принятых и взятых обязательств с обеих сторон. Работаем дальше ради успешных результатов.

"Есть открытый и конструктивный диалог с профсоюзами, есть ряд принятых и взятых на себя обязательств как с нашей стороны, так и со стороны профсоюзов.

Укрзализныця приветствует таких слаженный подход и обязуется сделать все возможное для преодоления последствий кризиса, вызванного COVID-19", - отметил Иван Юрик.

Напоминаем:

"Укрзализныця" с 1 июля 2020 ввела режим четырехдневной рабочей недели из-за продолжения карантина.

Экономическая правда