"АрселорМиттал Кривой Рог" инвестирует 1 миллиард долларов в экомодернизацию

Министр экономики Игорь Петрашко и гендиректор ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" Мауро Лонгобардо подписали Меморандум для реализации новых инвестиционных проектов - компания планирует инвестировать около 1 млрд долл в новые проекты по экомодернизации и развития производства.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Новая инвестиционная программа "АрселорМиттал Кривой Рог" "Стальной миллиард" сосредоточится на снижении воздействия производства на окружающую среду, устойчивом развитии предприятия и внедрении принципов циркулярной экономики: экономного и повторного использования ресурсов и переработки отходов производства", - говорится в сообщении.

"АрселорМиттал - крупный инвестор в нашу экономику, экспортер и работодатель. Сегодня мы достигли договоренности о том, что компания существенно увеличит объем инвестиций в Украину, а также внедрит современные и экологичные технологии производства в металлургии, которая является одной из стратегических отраслей экономики.

Мы ожидаем постепенного восстановления инвестиционной активности в стране после кризисного 2020 года, и сотрудничество с крупнейшим мировым производителем стали послужит мощным сигналом инвесторам о том, что время инвестировать в Украину пришло", - заявил Петрашко.

Гендиректор "АрселорМиттал Кривой Рог" Мауро Лонгобардо отметил, что компания за 15 лет работы в Украине вложила более 5 млрд долларов в развитие производства, и сейчас предлагает новую программу "Стальной миллиард", согласно которой около 1 млрд долларов будет инвестировано в экомодернизацию.

"Мы продолжаем внедрять большие инвестпроекты и постепенно идем к трансформации "АрселорМиттал Кривой Рог" в современное европейское производство.

"Стальной миллиард" - это наша новая программа для Украины, которая профинансирует внедрение технологий "зеленой металлургии" и проекты по уменьшению углеродного воздействия. Это в полной мере соответствует стратегии Группы АрселорМиттал по достижению углеродной нейтральности.

Инициативы, которые мы подтверждаем Меморандумом, являются прогрессивным шагом в украинской промышленности. Рассчитываем на содействие и всестороннюю поддержку государства на этом пути", - добавил он.

"АрселорМиттал" является крупнейшим иностранным инвестором и лидером металлургической промышленности Украины. Ежегодно "АрселорМиттал Кривой Рог" производит около 6 млн тонн стали, более 80% своей продукции экспортирует. Предприятие обеспечивает работой более 29 тысяч украинцев.

Напомним:

Сообщалось, что сотрудники СБУ вернулись на комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" и планируют продолжить следственные действия в связи с уклонением от уплаты налогов и занижении рентных платежей в 2015-2019 гг. Компания отвергает обвинения, называя подход регуляторов к бизнесу "очевидно выборочным".

Ранее глава СБУ Иван Баканов заявил, что "АрселорМиттал Кривой Рог" из госбюджета получает больше, чем платит в бюджет налогов. В компании это отрицают.

Экономическая правда