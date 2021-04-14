Высший антикорсуд продолжил досудебное расследование по делу ВиЭйБи банка

Высший антикоррупционный суд 14 апреля отменил постановление Национального антикоррупционного бюро о приостановлении предварительного расследования по делу ВиЭйБи банка.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС, запись заседания.

"В среду, 14 апреля, следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила объединены жалобы защитников подозреваемых и отменила постановление детектива НАБУ от 5 марта 2021 года о приостановлении досудебного расследования в уголовном производстве от 5 ноября 2014 года о завладении средствами стабилизационного кредита для одного из украинских банков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение обжалованию не подлежит.

Дело касается списания со счета ВиЭйБи банка в ноября 2014 года 39,5 млн долларов, выданные Нацбанком как стабилизационный кредит в октябре того же года.

Напоминаем:

В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что Печерский райсуд Киева во второй раз незаконно вмешался в расследование НАБУ и САП о хищении 1,2 млрд грн кредита НБУ, предоставленного "ВиЭйБи Банка".

Экс-владельца банка Олега Бахматюка подозревают в завладении 49 млн долларов (1,2 млрд грн) стабилизационного кредита, выданного VAB банка. По данным следствия, Бахматюк в октябре 2014 года получил стабкредит от Национального банка с предоставлением заведомо неликвидного обеспечения.

Также Бахматюка подозревают в том, что он совместно с менеджментом VAB-банка организовал финансовые операции с незаконно полученными стабкредитом, направленные на маскировку источника их происхождения и их местонахождения.

В ноябре 2020 года Офис Генерального прокурора отказался подписывать запрос в Австрию об экстрадиции бывшего владельца VAB Банка и владельца агрохолдинга Укрлендфарминг Олега Бахматюка.

Экономическая правда