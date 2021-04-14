Кабмин поддержал получение Украиной 255 миллионов евро от Германии

Кабмин 14 апреля на заседании поддержал ратификацию соглашения между Украиной и Германией о финансовом сотрудничестве, предусматривающий кредит в 215 млн евро и гранты на сумму 40 млн евро - решение впоследствии рассмотрит парламент.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Соглашение между Кабинетом Министров и правительством Германии было заключено 17 декабря 2020 года. Это - рамочное соглашение, которое обеспечит ускорение заключения отдельных соглашений и договоров, договоренности по подготовке и финансирование которых было достигнуто в ходе межправительственных переговоров в течение 2011-2019 годов.

Соглашением определен обобщенный перечень инвестиционных проектов в сфере энергетики, инфраструктуры, предпринимательства и т.д., грантов для их сопровождения инвестиционных проектов и отдельных грантов, которые будут направлены на финансирование в сфере образования и развития местного самоуправления.

Соглашением предусмотрено предоставление на льготных условиях кредитных ресурсов сроком на 30 лет (в том числе 10 лет льготного периода) объемом до 214,6 млн евро.

Кроме того, предусматривается предоставление в 40 млн евро на безвозмездной и безвозвратной основе в форме грантов. Из них 30,5 млн евро будут направлены на улучшение системы профессионального образования и усиления местного самоуправления в Украине.

Напоминаем:

Украина и Германия подписали соглашение, предусматривающее предоставление Украине до 214,6 млн евро кредитных средств, которые будут направлены на реализацию инвестиционных проектов, в том числе для поддержки муниципалитетов.

Экономическая правда