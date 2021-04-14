Вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в 2021 году к оптическому интернету подключат более 3000 украинских сел.

Об этом он сообщил в Telegram.

"Мы запускаем платформу проекта "Интернет-субвенция", а также публичный дашборд, где собрана информация о реализации проекта. Эта платформа поможет отследить прозрачность распределения бюджетных средств в размере 500 млн грн на интернет-субвенцию", - отметил Федоров.

По его словам, интернет-субвенция в 2021 году обеспечит доступ к фиксированному широкополосному интернету 3000 сел, в которых проживает более 1 млн человек.

"К интернету подключатся 6000 больниц, школ и библиотек. Оптический интернет - самый быстрый и надежный. Это фиксированный скоростной интернет с использованием современных технологий. Именно его получат украинские села", - добавил министр.

Напомним:

В марте операторы мобильной связи расширили сети 4G, впервые подключили более 400 городов и сел - это 116,3 тысячи пользователей.

Экономическая правда