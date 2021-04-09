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В марте в сети 4G подключили более 116 тысяч пользователей

Пятница, 9 апреля 2021, 18:01
 

В марте операторы мобильной связи расширили сети 4G, впервые подключили более 400 городов и сел - это 116,3 тысячи пользователей.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"Всего с июля 2020 уже более 8,4 млн украинцев получили преимущества: или доступ к скоростному мобильному интернету, или возможность выбирать оператора - поставщика услуг", - отметили в ведомстве.

В марте мобильные операторы расширили сети 4G в 1644 населенных пунктах. К высокоскоростному мобильному интернету впервые подключили более 400 городов и сел, а преимущества почувствовали 116,3 тыс. пользователей.

Всего в Украине 23 133 городов и сел уже имеют 4G.

Минцифра планирует, что за 2 года 90% населения страны будет иметь высокоскоростной мобильный интернет. С этой целью в июле 2020 стартовал проект LTE900. Он предусматривает, что операторы обмениваются "низкими" радиочастотами и так расширяют свое покрытие.

4G появится в населенных пунктах, где проживает более 2000 человек, а также на автодорогах. В рамках проекта также впервые получили доступ к мобильному интернету 2,2 млн человек.

Экономическая правда

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4G мобильная связь интернет

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