Реструктуризация валютных кредитов от Рады и доступная ипотека "находятся на разных "страницах" – НБУ

В Нацбанке считают, что нерыночные условия реструктуризации неработающих валютных кредитов, за что 13 апреля проголосовала Верховная Рада, и массовая доступна ипотека находятся на принципиально разных "страницах".

Об этом регулятор заявил на своей странице в Facebook.

НБУ отметили, что реструктуризация долга валютных заемщиков должна происходить на рыночных сбалансированных условиях, которые приемлемы и для банков, и для заемщиков. Об этом регулятор заявлял и ранее, когда законопроект приняли в первом чтении.

По мнению Нацбанка законопроект создает чрезмерные преференции для одной из сторон. Внимание обращают на то, что на конец февраля 2021 года портфель валютной ипотеки на балансах банков составляет почти 15 млрд грн, однако 95% по объему является неработающими кредитами.

Поэтому, валютная ипотека уже нанесла немалый урон банкам: из-за длительного действия моратория и отсутствия мотивации у заемщиков обслуживать кредиты они стали преимущественно неработающими. "Банки должны покрыть их резервами вместо того, чтобы направить средства в ликвидность и капитал для нового ипотечного кредитования", - добавили в НБУ.

Регулятор также вновь обратил внимание на то, что утвержденный в 2019 году Кодекс по процедурам банкротства определяет механизм, по которому валютные ипотечные кредиты могут быть реструктуризированы по процедуре банкротства физлица.

"Принудительной реструктуризации де-факто является только для банков, что очевидно нарушает баланс интересов кредиторов и заемщиков. Это является тревожным сигналом об отношении государства к защите прав кредиторов и, соответственно, будет иметь негативное влияние на активность банков на рынке ипотеки", - заключают в НБУ.

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Напоминаем:

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно потребительских кредитов, предоставленных в иностранной валюте".

В Национальном банке считают, что реструктуризация валютных кредитов должна происходить на рыночных условиях, а не в принудительном порядке.

Экономическая правда