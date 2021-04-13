Рада конвертувала всі валютні кредити населення в гривню

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо споживчих кредитів, наданих в іноземній валюті".

За прийняття відповідного законопроекту №4475 у другому читанні проголосували 273 народних депутата.

Законом передбачено проведення реструктуризації всіх валютних споживчих кредитів, за якими грошові зобов'язання повністю не погашені.

При цьому всі грошові зобов'язання за такими кредитами повинні бути конвертовані в гривню за офіційним курсом, встановленим Національним банком на день реструктуризації.

Законом також продовжено на п'ять місяців дію мораторію, що забороняє банкам стягувати майно громадян України, надане в якості забезпечення за кредитами в іноземній валюті. Термін чинного мораторію до ухвалення цих змін закінчувався 21 квітня.

Як зазначено в пояснювальній записці до законопроекту, він спрямований на захист позичальників (фізичних осіб), які отримали споживчі кредити в іноземній валюті, від зловживань з боку кредитодавців.

Також документ покликаний сприяти відновленню платоспроможності позичальників, які отримали споживчі кредити в іноземній валюті, але не змогли своєчасно здійснювати платежі за цими кредитами.

Економічна правда