На восстановление евроколеи от Ужгорода до Чопа планируют потратить 5 миллионов

Кабмин утвердил порядок использования средств для восстановления колеи европейского образца от Чопа до Ужгорода, общий размер проекта - 5 млн грн.

Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль.

"Это позволит сделать в Ужгороде пересадочный узел из украинских путей на европейские.

Такая линия на Закарпатье была демонтирована в 1991 году, а потому очень символично, что на тридцатый год независимости мы начинаем ее восстановление и Украина станет ближе к Европе в прямом смысле этого слова", - написал премьер.

В соответствии с порядком использования средств, главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем бюджетной программы является Мининфраструктуры.

Получателем бюджетных средств является АО "Укрзализныця".

"Бюджетные средства направляются на выполнение работ по восстановлению железнодорожного пути европейского образца шириной 1435 мм от станции Чоп до станции Ужгород с доведением до перрона железнодорожного вокзала Ужгород", - говорится в документе.

Напомним:

Сообщалось, что евроколею шириной 1,435 метра начнут восстанавливать в 2021 году, она будет вести от Ужгорода до станции Чоп на границе.

Экономическая правда