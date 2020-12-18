Наступного року розпочнеться відновлення євроколії від Ужгорода

Євроколію шириною 1,435 метра почнуть відновлювати у 2021 році, вона вестиме від Ужгорода до станції Чоп на кордоні.

Про це йдеться на сайті Мінфіну.

Кошти на відповідні роботи закладені у бюджеті на 2021 рік. Наступного року планують підготувати проєктну документацію та розпочати відновлення раніше демонтованої колії від Чопа до Ужгорода.

Відновлення лінії дозволить зробити в Ужгороді пересадковий вузол з українських колій шириною 1,52 метра на європейські 1,435 метра.

Також на вокзалі Ужгорода заплановано облаштувати пункт митного і прикордонного контролю, що дозволить не зупиняти поїзди на державному кордоні.

"Така ініціатива повністю відповідає нещодавно ухваленій транспортній стратегії ЄС, за якою залізниця визначена пріоритетним видом транспорту, на розвиток якого країни-члени ЄС будуть спрямовувати державні інвестиції. Пасажирські перевезення цим видом транспорту мають збільшитися удвічі в найближчі 10 років", – зазначає заступник міністра фінансів Олександр Кава.

Економічна правда