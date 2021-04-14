На Закарпатье планируют с 1 июня возобновить внутреннее авиасообщение
В Закарпатской области планируют возобновить внутреннее авиасообщение - с 1 июня планируют запустить регулярные рейсы Киев-Ужгород-Киев три раза в неделю.
Об этом заявил нардеп от "Слуги народа", глава Закарпатской областной организации партии Николай Тищенко.
"Мы наконец-то договорились с компанией Windrose и возобновляем внутренние пассажирские авиаперевозки на Закарпатье. Мы делали все, чтобы Ужгородский аэропорт мог принять первых пассажиров. Это реальный шаг, который мы осуществили вместе с проектом "Путешествуй Украиной", - сказал Тищенко.
По его словам, с 1 июня планируют запустить регулярные рейсы Киев-Ужгород-Киев три раза в неделю.
Нардеп добавил, что это будет способствовать туристическому и экономическому развитию региона.
Напомним:
Кабмин на заседании 17 марта одобрил соглашение между Украиной и Словакией об использовании части словацкого воздушного пространства в международном аэропорту "Ужгород" - работу аэропорта восстановят в ближайшее время.
Экономическая правда
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