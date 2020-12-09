Справа "Приватбанку": суд поновив чергове провадження

Апеляційний суд поновив провадження у Госпсуді щодо скасування націоналізації Приватбанку та поверненню колишнім акціонерам їхніх часток.

Про це повідомляє ZN.UA.

Північний апеляційний госпсуд задовольнив апеляцію ТОВ "Солід Дніпро", пов’язаного з Ігорем Коломойським. Таким чином суд відновив розгляд справи Господарського суда м. Києва у справі визнання націоналізації Приватбанку незаконною.

Ігор Коломойський та його офшорна компанія Triantal Investments Ltd вимагають повернення їхніх часток в акціонерному капіталі банку. До націоналізації Коломойському належали 41,6572% акцій Приватбанку, Triantal Investments Ltd - 16,5748% акцій.

Справа, що знаходиться у Госпсуді була близькою до завершення, та була призупинена у жовтні 2019 року до закінчення розгляду справи про правомірність націоналізації в апеляційному суді.

Тепер рішення Північного апеляційного суду фактично розблокувало розгляд "замороженої" справи.

Нагадаємо:

У квітні Шостий апеляційний суд за клопотанням Приватбанку призупинив розгляд скарги на рішення Окружного адмінсуду від 18 квітня 2019 року про скасування націоналізації Приватбанку до розгляду у Великій палаті Верховного суду справи за позовом сім'ї Суркісів.

Як повідомлялося, уряд країни 18 грудня 2016 року, посилаючись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів Приватбанку, найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію Приватбанку і влила в його капітал понад 155 млрд грн.

Екс-власники банку вважають проведену націоналізацію, в результаті якої вони повністю позбулися своїх акцій, незаконною, тоді як Приватбанк і держава вимагають від них додаткового відшкодування шкоди.

Наразі сторони ведуть судові суперечки, як в Україні, так і в зарубіжних юрисдикціях.

Згідно з даними Нацбанку, Приватбанк на 1 квітня 2019 року за розміром загальних активів (525,698 млрд грн) займав 1-е місце серед 77 банків.