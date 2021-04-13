Курс гривни к доллару немного ослабился
Вторник, 13 апреля 2021, 19:15
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 14 апреля на уровне 28,02 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,32 грн (на 13 апреля – 33,28 гривни).
Напоминаем:
13 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,00 - 28,02 гривни.
13 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,07 - 28,09 гривни.
Экономическая правда
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