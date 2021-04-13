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Курс гривни к доллару немного ослабился

Вторник, 13 апреля 2021, 19:15
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 14 апреля на уровне 28,02 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,32 грн (на 13 апреля – 33,28 гривни).

Напоминаем:

13 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,00 - 28,02 гривни.

13 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,07 - 28,09 гривни.

Экономическая правда

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