Неделя локдауна в Киеве, когда общественный транспорт трансформировался в специальный, и связанная с этим потеря времени в пробках стоила киевлянам 3 млн долларов.

Об этом свидетельствуют результаты исследования компании "А+С Украина".

"Если попытаться определить цену решения о локдауне с закрытием общественного транспорта в Киеве и сравнить социально-экономические потери в рабочие дни прошлой и позапрошлой недели, то получится 81,3 млн грн.

Это почти 3 млн долларов убытков за 1 неделю. Такая цена. Надеемся, что выгоды от решения превышают затраты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что постепенно задержка уменьшилась до привычных значений - с 58% в понедельник, 5 апреля, до 42% в пятницу 9 апреля.

"42% среднесуточной задержки в пятницу - это уже почти столько же, как в пятницу на позапрошлой неделе, когда у нас еще был настоящий общественный транспорт.

То есть еще раз: транспортного коллапса, о котором так много говорили в СМИ и соцсетях, - на самом деле не было", - добавили авторы исследования.

"На этой неделе мы скорее всего будем наблюдать укрепление нового статус-кво. Коллапса, вероятно, не будет, но к планированию своей мобильности стоит подойти ответственно", - говорится в сообщении.

Справка. "А+С Украина" рассчитывает стоимость транспортных потерь с помощью модели городской мобильности Киева и суммарных потерь времени в день, которые рассчитывают с помощью сервиса TomTom.

Количество потерянных часов умножают на стоимость одного часа работы (105 грн для Киева).

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Напомним:

Утром 5 апреля столица остановилась в многокилометровых пробках после того, как городские власти разрешили пользоваться общественным транспортом только отдельным категориям граждан и только при наличии спецпропусков.

С 5 апреля в столице не работают школы и детские сады, а в общественный транспорт пускают только по спецпропускам.

Киевский городской совет обнародовал порядок получения специальных пропусков. В Киевсовете обратили внимание, что количество спецпропусков ограничено. Заявки от физических лиц не принимаются.

По словам мэра Виталия Кличко, столичные власти планируют выдать около 400 тысяч спецпропусков на общественный транспорт, который будет работать во время ограничений в специальном режиме.