В "Энергоатоме" заявили о 23 миллиардах задолженности перед компанией

В НАЭК "Энергоатом" заявили о том, что долги перед компанией выросли до 22,8 миллиарда гривен, из которых 7,1 миллиарда гривен - долги "ГарПока".

Об этом и.о. президента компании Петр Котин рассказал во время пресс-конференции, сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, общая задолженность перед компанией выросла, "достигнув астрономических размеров", до 22,8 млрд грн, из которых 11,6 млрд грн - долг ГП "Энергорынок", 7,1 млрд грн - "ГарПока", 4,1 млрд грн - НЭК "Укрэнерго".

Котин также отметил, что "расчеты" ГарПока "за электроэнергию, которую мы отпустили населению в первом квартале 2021, составляют лишь 19%". Вице-президент подразделения "Энергоатом-Трейдинг" уточнил, что по состоянию на 13 апреля "ГарПок" за ресурс для населения оплатил генкомпании 800 млн грн при общей стоимости реализованной электроэнергии 21 млрд грн.

Напоминаем:

По итогам января-марта 2021 года НАЭК "Энергоатом" ожидает получить 1 млрд грн чистой прибыли.