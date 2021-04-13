"Енергоатом" за підсумками 1 кварталу очікує отримати 1 мільярд чистого прибутку

За підсумками січня-березня 2021 року НАЕК "Енергоатом" очікує отримати 1 млрд грн чистого прибутку.

Про це на прес-конференції заявив в.о. президента компанії Петро Котін, передає "Інерфакс-Україна".

"У першому кварталі 2021 року ДП очікує отримати 2,4 млрд валового прибутку, при цьому очікуємо приблизно 1 млрд грн чистого прибутку", - сказав Котін, додавши, що в першому кварталі 2020 року компанія отримала 1,5 млрд грн чистого збитку.

За його словами, розмір виплат компанії державі у вигляді дивідендів та податку на прибуток складе близько 1,3 млрд грн.

Основними факторами поліпшення показників діяльності він назвав стабілізацію надходження коштів на адресу компанії, зокрема, оплату проданої за результатами торгів 21 грудня 2021 року електроенергії (було продано рекордні 13,3 млн МВт-год - ред.) та часткове погашення боргів ДП ​​"Гарантований покупець" за раніше відпущену електроенергію за рахунок кредитних коштів НЕК "Укренерго" в розмірі близько 3 млрд грн.

Нагадаємо:

За повний 2020 рік Національна атомна компанія "Енергоатом" відзвітувала про чисті збитки на суму 4,8 мільярда гривень. За власним фінансовим планом компанія мала закінчити рік із прибутком у сумі 1,6 мільярд гривень.

За результатами 2019 року "Енергоатом" відзвітувала про 3,8 млрд грн прибутку. У той час як 2018 рік завершений також із прибутком у розмірі 4,6 млрд грн.