До Пасхальных праздников цены на продукты будут оставаться стабильными – Минэкономики
До Пасхальных праздников ценовая ситуация на продукты будет оставаться стабильной - в частности, представители Союза птицеводов Украины подтвердили, что ближайший месяц рост цен на яйца и мясо птицы не предвидится.
Об этом со ссылкой на оценки представителей ритейла сообщает Минэкономики.
"По данным оперативного мониторинга Госстата потребительских цен на социально значимые товары, наблюдается стабилизация ценовой ситуации - рост цен остановился и оснований для дальнейшего роста не усматривается.
Также за последнюю неделю зафиксировано снижение стоимости некоторых социальных продуктов, в частности, некоторых видов хлеба, круп, масла сливочного, яиц, лука, моркови и картофеля", - говорится в сообщении.
Представители НАСУ "Укрцукор" также заявили, что нет предпосылок для роста цены на сахар, добавили в ведомстве.
Напоминаем:
Антимонопольный комитет исследует причину повышения розничных цен на яйца, сахар и подсолнечное масло.
За год - с марта 2020 по март 2021 года - цены на яйца выросли на 109,1%.
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Экономическая правда
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