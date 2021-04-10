АМКУ изучает вопрос подорожания цен на продукты

Антимонопольный комитет исследует причину повышения розничных цен на яйца, сахар и подсолнечное масло.

Об этом сообщает председатель комитета Ольга Пещанская.

"Сейчас исследуем природу повышение розничных цен на яйца, сахар и подсолнечное масло. По сахару уже начали расследование. Относительно остальных продуктов выясняем, где произошло первичное подорожание", – сообщила глава АМКУ.

По ее словам, это может быть уровень производителя, поставщика или торговой сети. Определяется, были у субъектов хозяйствования объективные основания так поступать, и имеет ли это подорожание рыночное основания.

Она сообщила, что сейчас рано говорить об основаниях для расследования по яйцам и маслу. Перед принятием решения о применении средств влияния комитет будет учитывать особенности каждого товарного рынка, выяснит ценовые амплитуды на международных биржах и тому подобное.

Также она отметила, что выяснив эти маркеры, можно сделать вывод о наличии или отсутствии нарушений и применять меры воздействия на нарушителей.

Напоминаем:

Госстат сообщил, что за год яйца подорожали на 109%.

Читайте также: Инфляция выходит из-под контроля: почему растут цены и когда это закончится.

Мир на пороге роста цен: что такое сырьевой суперцикл и как он повлияет на Украину.