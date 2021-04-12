"Верес" разместил акций на 35 миллионов гривень

В первый день первичного публичного размещения акций ровенский футбольный клуб "Верес" привлек 35,79 млн грн.

Об этом свидетельствуют результаты торгов на фондовой бирже ПФТС.

Всего с акциями клуба заключено 10 контрактов.

Напомним, в начале марта владелец 73,3% акций "Вереса" Иван Надеин объявил о проведении первичного публичного размещения акций клуба на сумму 50 млн грн. Согласно проспекту эмиссии, размещение будет проходить с 12 апреля 2021 года по 1 марта 2022 года.

Полученные средства "Верес" направит на строительство спортивно-тренировочной базы для команды и на развитие детско-юношеской спортивной школы.

Иван Надеин обещал сохранить за собой контрольный пакет акций клуба. Для этого он должен приобрести акций минимум 23,6 млн грн. Кто именно выступил покупателем размещены 12 апреля акции фондовая биржа не раскрывает.

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Экономическая правда