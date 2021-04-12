В Украине запустили возможность торговли газом в хранилищах

"Украинская энергетическая биржа" и оператор газохранилищ "Укртрансгаз" запустили возможность торговли газом в подземных хранилищах (ПХГ), пока она доступна только для компаний-резидентов.

Об этом шла речь во время презентации на канале Energy Club.

В торгах на краткосрочном рынке газа на бирже могут участвовать заказчики услуг хранения, которые получили доступ к торгам в установленном порядке. Сейчас в процессе аккредитации находятся 25 компаний.

По словам заместителя биржевого комитета УЭБ Инны Щербины, газ в ПХГ будет торговаться в виде краткосрочных стандартизированных продуктов на Энергетической торговой платформе в режиме двустороннего встречного аукциона (continuous trading).

После заключения соглашений их выполнение осуществляется с помощью клиринговой системы биржи, интегрированной с системами оператора газохранилищ и "Ощадбанка" по эскроу-счетам. Так, оператор газохранилищ выступает гарантом наличия в ПХГ заявленного на торги объема газа и обеспечивает автоматизацию его передачи от одного участника торгов к другому в течение 30 минут.

Щербина добавила, что накануне торгов участники вносят гарантийный взнос - 3% от стоимости заявки, а покупатели - 100% стоимости товара на свой эскроу-счет.

По ее словам, на втором этапе реализации договоренностей между "Укртрансгазом" и УЭБ возможность торговли газом через платформу распространится на клиентов, которые хранят газ в украинских ПХГ в режиме "таможенный склад" и "таможенный склад + short haul". Таким образом, опция будет доступна для компаний-нерезидентов, которые сохраняют свой газ в Украину.

Напоминаем:

Укртрансгаз и Украинская энергетическая биржа подписали договор о взаимодействии, который обеспечит биржевыми инструментами заказчиков, пользующихся украинскими газохранилищами.

Экономическая правда