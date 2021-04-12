Техгиганты и авторынок: Huawei инвестирует миллиард долларов в электрокары
Техническая компания Huawei инвестирует в исследования беспилотных и электро автомобилей миллиард долларов - хочет конкурировать с Tesla и Xiaomi.
Об этом сообщает Bloomberg.
Сейчас технологии Huawei в направлении электрокаров позволяют автомобилям преодолевать расстояние более 1000 километров без вмешательства человека, заявил глава компании Эрик Сю.
Сначала Huawei планирует сотрудничать с тремя автопроизводителями ради воплощения проекта автопилотных автомобилей и будет ограничивать круг потенциальных партнеров. Сейчас это BAIC Group, Chongqing Changan Automobile Co. и Guangzhou Automobile Group Co.
В компании инвестиции в беспилотники называют одной из крупнейших от Huawei.
"В Китае ежегодно добавляется 30 млн автомобилей, их количество продолжает расти. Даже в случае, если мы не будем выходить на рынок за пределами Китая, мы можем заработать в среднем 10 000 юаней с каждого автомобиля, проданного в Китае. Это уже очень большой бизнес для Huawei", - добавил Сю.
Рынок электрокаров Китая растет все более быстрыми темпами: только в этом году продажи могут вырасти на 50%, поскольку потребители приходят на "зеленые" машины, а затраты на производство которых сокращаются.
Arcfox αS HBT, первая модель созданная в рамках партнерства с китайским производителем электромобилей, будет представлена на Auto Shanghai в апреле в этом году.
Напоминаем:
Китайский Техногигант Huawei планирует выпускать электромобили под своим брендом и может выпустить некоторые модели в этом году.
Экономическая правда
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