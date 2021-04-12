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Состояние основателей Google превысило 100 миллиардов долларов

Понедельник, 12 апреля 2021, 14:55
 

Состояние сооснователей Google Ларри Пейджа и Сергея Брина превысило 100 млрд долл - таким образом они стали членами эксклюзивного клуба миллиардеров, состояние которых оценивается в более 100 млрд долл.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что состояние Пейджа и Брина выросло в связи с подорожанием акций технологических компаний.

Таким образом, теперь миллиардеров с состоянием более 100 млрд долларов в мире восемь - суммарно они имеют состояние более чем 1 трлн долларов.

Напомним:

В марте состояние 90-летнего американского инвестора Уоррена Баффета впервые достигло 100 млрд долларов - таким образом он стал членом эксклюзивного клуба бизнесменов, чье состояние превышает 100 млрд долл.

Баффет стал шестым миллиардером с состоянием в 100 млрд долларов - после Джеффа Безоса, Илона Маска, Билла Гейтса, Бернара Арно и Марка Цукерберга (по данным Bloomberg Billionaires Index).

Экономическая правда

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Google деньги

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