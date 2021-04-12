"Доступных кредитов" выдали уже более 32 миллиарда

По программе "Доступные кредиты 5-7-9%" выдали займов на более 32 миллиардов гривень, из них за неделю 5 - 9 апреля сумма займов составляла 1,2 миллиарда гривень.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Всего от старта программы выдали 13 104 кредитов. С общей суммы 14,4 млрд грн - рефинансирование предыдущих займов, 4,9 млрд грн направлено на капитальные инвестиции и 12 млрд грн - антикризисные кредиты на пополнение оборотных средств под 0%.

По объемам больше выдали кредитов в сельском хозяйстве (53%), торговле и производстве (20%) и промышленной переработке (15%).

В отношении регионов больше всего займов выдали во Львовской, Харьковской и Киевской областях.

На прошлой (5 - 9 апреля) неделе выдали 565 кредитов на сумму почти 1,2 млрд грн. В частности, 758 млн грн - это антикризисные кредиты на пополнение оборотных средств под 0%. Еще 261 млн грн составляет рефинанс предыдущих займов, а инвестиционных кредитов выдали на 132 млн грн.

Сейчас Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве уже с 29 банками.

Напоминаем:

По программе кредитования 5-7-9% уполномоченные банки с момента старта выдали кредитов уже на 30,8 миллиарда гривень, из них 1,9 миллиарда гривень за неделю 29 марта - 2 апреля.

В Министерстве финансов хотят пересмотреть программу "Доступные кредитов 5-7-9%" в части рефинансирования старых долгов, ведь "государство не должно кредитовать экономику".

Экономическая правда