Telegram планирует выйти на биржу в 2023 году – СМИ

Мессенджер Telegram начал подготовку к IPO (первичное публичное размещение акций), вероятный срок выхода на биржу - 2023 год, в Telegram ожидают оценку в 30-50 млрд долл.

Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.

"Мессенджер начал pre-IPO диагностику и сейчас выбирает регион и биржи, на которых планирует проводить размещения", - рассказывает собеседник издания, близкий к аудитору, который занимается подготовкой Telegram к размещению акций.

По его словам, сейчас акционеры Telegram "больше настроены на формат IPO".

Другой источник уточняет, что "Павел (Дуров, основатель Telegram - ред.) пока не решил, как правильно выйти".

"Он говорит, что Telegram кроме IPO рассматривает еще два варианта: прямой листинг (direct listing) и использование для выхода на биржу SPAC-компании, хотя Telegram, по словам собеседника "Ведомостей", "уже перерос этот механизм", - пишет издание.

"Наиболее привлекательный сценарий для акционеров Telegram - прямой листинг, например, на нью-йоркской NYSE, как это сделал корпоративный мессенджер Slack, отмечает управляющий партнер консалтинговой компании VDI Group Петр Похвалин.

Это самый быстрый способ получить ликвидность без ограничений и расходов, связанных с организацией IPO, считает он. Но здесь следует учесть особое внимание к компании со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), которое может быть связано с присутствием в капитале Telegram российских олигархов (SEC заблокировала запуск блокчейн-платформы Дурова TON, потребовав, чтобы компания вернула деньги инвесторам). "Возможно, компания выберет более скромное решение, например Гонконгскую биржу, где уже размещались азиатские технологические гиганты", - цитируют "Ведомости" Похвалина.

Отмечается, что в ходе первичного размещения Telegram может быть оценен в 30-50 млрд долл.

Источники добавляют, что консультанты предлагают привязать оценку стоимости компании к ежемесячному количеству активных пользователей Telegram и выходят по оценке одного активного пользователя на уровне 50 долларов, рассказал источник, близкий к мессенджер. Ранее Telegram сообщал, что преодолел отметку в 500 млн пользователей ежемесячно.

"К моменту размещения на горизонте двух лет мессенджер наберет, вероятно, 0,8-1 млрд пользователей", - прогнозирует собеседник издания.

По его словам, ориентир для оценки - мессенджер WhatsApp. В 2014 году Facebook приобрел компанию, у которой тогда было 450 млн пользователей, исходя из оценки 19 млрд долл.

Таким образом, Facebook тогда заплатил за каждого пользователя WhatsApp более 42 долларов.

"Telegram может выбрать для размещения один из биржевых площадок в Азии.

Источник, близкий к мессенджеру, объясняет логику такого возможного решения тем, что сегодня более 40% пользователей Telegram находятся в Азии, а через два года этот показатель может достичь 50%.

Собеседник "Ведомостей", близкий к аудитору, утверждает, что на данном этапе Telegram выбирает между нью-йоркской NASDAQ и Гонконгской фондовой биржей", - говорится в статье.

Напомним:

Telegram Group 12 марта разместила 5-летние конвертируемые долларовые облигациии под 7% годовых на 1 млрд долларов.