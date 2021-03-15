Telegram разместил конвертируемые облигации на 1 миллиард долларов – СМИ
Telegram Group 12 марта разместила 5-летние конвертируемые долларовые облигациии под 7% годовых на 1 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
Отмечается, что размещение облигаций ставок прошло по цене номинала.
Результаты размещения подтверждает и Bloomberg: Telegram привлек 1 млрд долл под 7% годовых, минимальный лот для участия составлял 500 тыс долл.
Бонды разместили до 2026 года, первая выплата купона запланирована на сентябрь этого года.
"О том, что Telegram Group размещает облигации, стало известно в феврале. Деньги нужны компании для развития мессенджера и возврата средств инвесторам в блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON), запуска которой так и не произошло", - говорится в сообщении.
Напомним:
Разработчики Telegram представили очередное обновление мессенджера - в частности, появилась возможность настроить автоматическое удаление сообщений в любом чате и создавать временные пригласительные ссылки для групп и каналов.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua