Зеленский подписал закон о закупке "пакетов малыша" через ProZorro

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 1359-IX, который, в частности, предусматривает, что товары для комплектования "пакета малыша" закупать на открытых аукционах через систему ProZorro.

Об этом сообщает Офис президента.

"Поддержка семей во время беременности и после рождения ребенка является одной из первоочередных задач государства. С этой целью роженицам предоставляется единовременная натуральная помощь в связи с беременностью и родами - "пакет малыша". Но сегодня на законодательном уровне не закреплен орган, ответственный за назначение и выплату такой помощи.

Закон, который подписал рпезидент, решает этот вопрос, закрепляя полномочия по назначению и выплате такого вида государственной помощи за органами социальной защиты населения по месту жительства родителей (усыновителей, опекуна, попечителя) новорожденного.

При этом помощь "пакет малыша" не засчитывается в размера помощи при рождении ребенка (41 280 гривен)", - говорится в сообщении.

Также закон закрепляет стоимость "пакета малыша" на уровне трех размеров прожиточного минимума для детей до 6 лет, установленного законом на дату объявления о проведении конкурентных процедур закупок. Конечная цена определяется в результате закупочного аукциона.

"Такие изменения в законодательство позволят проводить закупки товаров для комплектования "пакета малыша" на открытых прозрачных аукционах через электронную систему ProZorro с целью более эффективного использования бюджетных средств", - добавили в ОП.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Напомним:

30 марта Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №5064, которым предлагается установить стоимость одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" в размере трех прожиточных минимумов для детей до 6 лет и определять конечную цену в результате аукциона.

Экономическая правда