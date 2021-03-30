Все разделы
Укр / Рус

"Пакеты малыша" снова будут закупать через Prozorro: Рада приняла законопроект

Вторник, 30 марта 2021, 15:35
 

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №5064, которым предлагается установить стоимость одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" в размере трех прожиточных минимумов для детей до 6 лет и определять конечную цену в результате аукциона.

Решение о принятии в целом поддержали 307 нардепов.

"С целью осуществления более эффективной процедуры бюджетного финансирования и снижения расходов из госбюджета законопроектом предлагается установить стоимость одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" в размере трех прожиточных минимумов и определять конечную цену в результате аукциона", - говорится в пояснительной записке.

"В результате мы получим снижение расходов из госбюджета с целью реализации закупки товаров для комплектования одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" через систему Prozorro. Электронный аукцион будет вести к понижению конечной цены, однако это не будет иметь никакого негативного влияния на качество товаров", - заявили авторы законопроекта.

Закон предлагает определить органы социальной защиты населения по месту жительства родителей учреждениями, которые назначают и осуществляют выплату/выдачу государственной помощи в связи с беременностью и родами.

"Этот закон о следующем - первый раз "пакет малыша" будет закупаться через систему Prozorro. Конечная стоимость "пакетов малыша" будет определена именно на аукционе. Не от прожиточного минимума, а именно аукцион определит конечную стоимость.

Упадет качество "пакете малыша"? Нет, потому что это будет прописано в технических условиях", - пояснил нардеп Андрей Мотовиловец.

"Почему Prozorro? До этого закупала "пакет малыша" международная организация ЮНОПС. Мы благодарны им за закупки, но в дальнейшем средства налогоплательщиков мы хотим использовать подотчетно и прозрачно", - добавил он.

Заместитель главы комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук заявила, что члены комитета предложили определить стоимость одноразовой натуральной помощи с учетом прожиточного минимума для детей до 6 лет, установленного законом на дату объявления о проведении конкурентных процедур закупок.

Кравчук сообщила, что комитет рекомендует Верховной Раде законопроект №5064 принять за основу и в целом с учетом предложений комитета.

"Пакеты малыша" ранее покупали через Prozzoro, однако из-за проблем с закупками Рада приняла закон, чтобы покупать их через Управление ООН (ЮНОПС).

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Рада Prozorro

powered by lun.ua
Материалы по теме
Налоговая амнистия, выплаты бизнесу и приватизация - что рассмотрит Рада 30 марта 30 марта 2021, 09:00
Банки угрожают отключить Apple Pay из-за регулирования межбанковской комиссии 29 марта 2021, 15:20
Приватбанк также раскритиковал идею ограничения ставки межбанковской комиссии 29 марта 2021, 13:55
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!