Китай оштрафовал Alibaba на рекордную сумму

Госуправление по контролю за рынком КНР наложило штраф на Alibaba Group Holdings Co., Ltd., признав компанию виновной в нарушении китайского антимонопольного законодательства и оштрафовал на 2,78 миллиарда долларов.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Регулятор потребовал от Alibaba Group прекратить противоправную деятельность и наложил штраф в размере 4% от всего объема продаж в Китае за 2019 год - общая сумма взыскания составит 18,228 млрд юаней (2,78 млрд долл). Размер штрафа превысил рекордные в корпоративной истории страны 975 млн долл, выплаченные американской Qualcomm.

Напоминаем:

Ранее мы сообщали, что власти КНР может обложить рекордным штрафом китайского интернет-гиганта Alibaba Group Holding Ltd.