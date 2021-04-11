Китай оштрафовал Alibaba на рекордную сумму
Госуправление по контролю за рынком КНР наложило штраф на Alibaba Group Holdings Co., Ltd., признав компанию виновной в нарушении китайского антимонопольного законодательства и оштрафовал на 2,78 миллиарда долларов.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Регулятор потребовал от Alibaba Group прекратить противоправную деятельность и наложил штраф в размере 4% от всего объема продаж в Китае за 2019 год - общая сумма взыскания составит 18,228 млрд юаней (2,78 млрд долл). Размер штрафа превысил рекордные в корпоративной истории страны 975 млн долл, выплаченные американской Qualcomm.
Напоминаем:
Ранее мы сообщали, что власти КНР может обложить рекордным штрафом китайского интернет-гиганта Alibaba Group Holding Ltd.
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