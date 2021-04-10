“Меморандум в действии”: за последнюю неделю практически все АЗС снизили цены на бензин

За неделю (с 2 по 9 апреля) практически все розничные сети снизили цены на бензины в пределах 0,1-1,5 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой группы "А-95", передает enkorr.

Так, за прошедшую неделю средняя по стране цена бензина:

А-92 снизилась на 34 коп./л, до 21,16 грн/л,

А-95 подешевел на 48 коп./л, до 28,58 грн/л.

цена ДТ осталась на том же уровне — 28,25 грн/л (-1 коп./л).

Напоминаем:

Розничные сети АЗС 6 апреля продолжили снижать цены на бензины на фоне подписания меморандума между Кабмином и Нефтегазовой ассоциацией Украины.

Правительство одобрило проект Меморандума о намерениях по созданию благоприятной среды, развитию добросовестной конкуренции на рынке нефтепродуктов и удовлетворению потребностей потребителей на период карантина и ограничений.

Меморандум предусматривает, что цены на все марки нефтепродуктов в апреле будут ниже 30 грн/л. Превышение этого уровня возможно только в случае резкого изменения конъюнктуры мирового рынка.