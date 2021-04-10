“Меморандум в действии”: за последнюю неделю практически все АЗС снизили цены на бензин
За неделю (с 2 по 9 апреля) практически все розничные сети снизили цены на бензины в пределах 0,1-1,5 грн/л.
Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой группы "А-95", передает enkorr.
Так, за прошедшую неделю средняя по стране цена бензина:
- А-92 снизилась на 34 коп./л, до 21,16 грн/л,
- А-95 подешевел на 48 коп./л, до 28,58 грн/л.
- цена ДТ осталась на том же уровне — 28,25 грн/л (-1 коп./л).
Напоминаем:
Розничные сети АЗС 6 апреля продолжили снижать цены на бензины на фоне подписания меморандума между Кабмином и Нефтегазовой ассоциацией Украины.
Правительство одобрило проект Меморандума о намерениях по созданию благоприятной среды, развитию добросовестной конкуренции на рынке нефтепродуктов и удовлетворению потребностей потребителей на период карантина и ограничений.
Меморандум предусматривает, что цены на все марки нефтепродуктов в апреле будут ниже 30 грн/л. Превышение этого уровня возможно только в случае резкого изменения конъюнктуры мирового рынка.
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