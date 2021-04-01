В голосовом помощнике Siri больше не будет женского голоса по умолчанию

Компания Apple решила убрать в персональном помощнике Siri "женский голос" по умолчанию - теперь пользователи смогут сами выбрать голос для него.

Об этом пишет TechCrunch.

Отмечается, что изменения пока доступны в бета-версии iOS 14.5, которую компанию выпустила 31 марта.

Издание пишет, что компания впервые позволила пользователям самим выбрать голос прямо с момента запуска Siri.

"В большинстве стран Siri сейчас говорит женским голосом по умолчанию, но его можно изменить в настройках. В некоторых языках Siri по умолчанию использует мужской голос", - говорится в сообщении.

В то же время Apple добавила два новых голоса Siri для англоязычных пользователей и обновила голоса Siri в ряде стран.

Также компания сообщила свежую статистику - на сегодня Siri обрабатывает 25 млрд запросов в месяц на более чем 500 млн устройствах и поддерживает 21 язык в 36 странах.

Напомним:

Сообщалось, что компания Apple разместила вакансию аналитика аннотаций (annotation analyst) со знанием украинского языка для команды голосового помощника Siri.

Экономическая правда