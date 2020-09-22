Apple шукає аналітика для Siri зі знанням українських діалектів
Компанія Apple 21 вересня розмістила вакансію аналітика анотацій (annotation analyst) зі знанням української мови для команди голосового помічника Siri.
Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.
Судячи з вимог до претендентів та опису вакансії, де передбачається досконале знання української мови та здатність розрізнити вербальні нюанси її діалектів, враховуючи відмінності вимови в різних областях, Apple хоче навчити свого голосового помічника Siri розуміти та відповідати українською мовою.
При цьому вакансія передбачає роботу у європейській штаб-квартирі компанії (Ірландія).
Серед вимог до кандидатів:
- вільне володіння українською мовою (включно з граматикою та навичками коректури);
- відмінне розуміння англійської мови (читання і письмо);
- уважність до деталей;
- відмінні навички розрізнити словесні відтінки українського діалекту, включно з відмінностями вимови у різних регіонах;
- досвід роботи з Siri, подібними персональними помічниками або іншим ШІ;
"Як аналітик анотацій ви будете слухати та транскрибувати аудіофайли та оцінювати реакцію та використання мови Siri від клієнтів, які обрали програму оцінювання якості.
Ви будете використовувати свої знання мови та культури, а також аналітичні навички, щоб оцінити відповіді на відповідність рекомендаціям. Ми навчимо вас бути експертом у розумінні, підтримці та поліпшенні взаємодії з клієнтами. Ця посада передбачає конкурентоспроможну оплату праці, великі переваги, право брати участь у акціонерному плані нашої компанії, відпустки та знижки працівникам. Ми шукаємо кандидатів, які вільно володіють українською мовою", - йдеться у оголошенні.
Економічна правда
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