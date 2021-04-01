Госбюджет получил почти миллиард от приватизации за первый квартал
От приватизации в первом квартале в государственный бюджет поступило 963,3 миллиона гривен, больше всего - в марте.
Об этом сообщает Фонд госимущества в Facebook.
Отмечается, что стоимость выставленных на аукцион за этот период активов превышает 1 млрд грн, однако несколько победителей еще не подписали договоры о купле-продаже.
В марте в среднем более 4 предпринимателей участвовали в приватизационных торгах, в течение этого месяца провели 167 аукционов и получили более 750 млн гривен.
Всего за первый квартал региональными отделениями Фонда было проведено 377 аукционов.
Напоминаем:
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4543 относительно разблокирования аукционов большой приватизации, которую остановили из-за пандемии коронавируса.
Экономическая правда
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