Процесс продажи здания "Укрпочты" на Крещатике может занять от 2 лет

Процесс продажи здания "Укрпочты" на Крещатике в Киеве может занять от 2 лет, компания будет ожидать роста рынка недвижимости, который сейчас на спаде.

Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

"Здания, где расположен Главпочтамт, более 60 лет. Состояние ее фасада с каждым годом только ухудшается и требует ремонта: по предварительной оценке, в том, чтобы обстучать и отремонтировать здание извне, нужно инвестировать 10 млн грн.

В здании на Крещатике работает около 1000 сотрудников центрального аппарата управления Укрпочты и работники Киевской городской дирекции Укрпочты. Они до сих пор видят советские интерьеры и пользуются устаревшей системой коммуникации. Так, чтобы отремонтировать все канализационные трубы, нужно потратить 3 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас на содержание здания ежегодно тратят более 10 млн грн в год (в т.ч. отопление, освещение, клининг).

"Для того, чтобы внутри здание выглядело как современный бизнес-центр или коворкинг, необходимо более 100 млн грн, которые будут потрачены на инженерные системы, замену окон, построение системы кондиционирования, внутренняя перепланировка, установка новых лифтов", - добавили в компании.

"Сказать точно, когда мы продадим здание на Крещатике, сейчас сложно. Этот процесс может занять от 2 лет, и на то есть свои причины. Свою деятельность мы полностью подчиняем законодательству Украины, и вы понимаете, сколько процедур это за собой тянет.

Только с точки зрения формальностей нам нужно: 1) согласовать решение с наблюдательным советом, акционерами и органом управления, 2) провести независимое оценивание, найдя предварительно аудитора в системе Prozorro, 3) провести открытые торги в системе Prozorro с экспозицией лота не менее полгода. То есть одни только процедуры могут занять более 1,5 года", - заявил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

"Но все также будет зависеть и от ситуации на рынке, ведь и мы, и государство заинтересованы в выгодном продажи активов. Сейчас рынок недвижимости на спаде и бизнес только восстанавливается.

Поэтому мы должны дождаться удачного момента, ведь наша цель не продажа имущества, а эффективное использование ресурсов для развития Укрпочты", - добавил он.

"Несмотря на то, что центральный офис Укрпочты и Киевская дирекция могут изменить свое положение, отделение 01001, Главпочтамт, останется на Крещатике, 22 в любом случае.

В то же время сотрудники компании, которые сейчас работают в данном здании, переедут в современный офис со всеми удобствами", - добавили в компании.

Напомним:

Ранее глава Укрпошты Игорь Смелянский заявлял, что они планируют продать помещение главного офиса на Крещатике, которое уже оценили примерно в 1 миллиард гривен.

Экономическая правда