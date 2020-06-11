Укрпошта хочет продать главный офис на Крещатике за миллиард

Глава Укрпошты Игорь Смелянский заявил, что они планируют продать помещение главного офиса на Крещатике, которое уже оценили примерно в 1 миллиард гривен.

Об этом Смелянский рассказал в эфире 24 канала.

Он пояснил, что в головном офисе работает более тысячи людей, которые выполняют производственные процессы – обслуживают посольства, Кабмин. Следовательно – убежден Смелянский – главному офису не место на Крещатике по ряду причин.

"Крещатик, Майдан – места, где происходят демонстрации, исторические события. Тогда блокируется производственный процесс. Ему не место в центре Киева. Лучше пусть это будет какой-то отель", – пояснил Смелянский.

Он добавил, что можно покинуть операционный зал как символ и визитку, однако другую часть помещения лучше продать инвестору.

"Чтобы привести офис в порядок – надо 75 миллионов. Мы его держим, но это огромные средства, которые, я считаю, лучше направить на новые авто, новые отделения и IT-системы", – подчеркнул Смелянский.

Напоминаем:

Укрпошта в августе 2018 года по итогам электронных торгов заключила с ООО "Розетка.Уа" (Киев) договор аренды 1,5 тыс. кв. м площадей на первом этаже в здании Главпочтамта на ул. Хрещатик в Киеве.

В феврале 2019 года Укрпошта закрыла креативное пространство "Укрпочта Арт Хаб" в здании Главпочтамта в центре столицы и передала помещение в аренду ООО "ПФ Ритейл" (дочерняя компания "Vodafone Украина").