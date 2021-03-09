Работу котельных "Донецктеплокоммунэнерго" восстановлено - Шмыгаль

Работу 59 котельных "Донецктеплокоммунэнерго", которые накануне были отключены "Донецкоблгазом" от газа, восстановили.

Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Ситуацию с теплоснабжением в Донецкой области обсудили сегодня с председателем облгосадминистрации, руководителем областной ВЦА Павлом Кириленко. После того, как "Донецкоблгаз" вопреки постановлению Кабинета Министров отключил от газа 59 котельных "Донецктеплокоммунэнерго", мы совместными усилиями смогли возобновить работу котельных", - сообщил он 9 марта.

По словам Кириленко, по факту отключения котельных зарегистрированы 82 производства по ст. 356 Уголовного кодекса (самоуправство) и производство по ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа в сочетании с обвинением в тяжком или особо тяжком преступлении).

Шмыгаль также подчеркнул, что "сейчас чрезвычайно важно обеспечить стабильное теплоснабжение жителям области".

Напомним:

В эти выходные (6-7 марта) эпицентром обсуждения стала ситуация в Донецкой области. Местный облгаз заявил об остановке поставок газа для тепловика "Донецктеплокоммунэнерго", который идет через него. Причина - долги последнего перед "НАК" Нафтогаз Украины ". Наконец, поставки газа восстановили, а власть и облгаз обменялись обвинениями.

Какова позиция сторон и как проходил спор читайте по ссылке.

Экономическая правда